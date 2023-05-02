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Пономаренков Антон Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономаренков
Имя
Антон
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
27850. ПОНОМАРЕНКОВ, АНТОН СТЕПАНОВИЧ, 43 л. Гр. Усть-Медведицк. окр., Сидорск. в.; — Н. С. 1 р. Усть-Медведицк. окр. Конокрад., пр. р. 1 г. Осужд. 22 апр. 920.

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