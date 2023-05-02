Фрайнд Хаим Вульфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фрайнд
- Имя
- Хаим
- Отчество
- Вульфов
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 495
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12885. ФРАЙНДЪ, ХАИМЪ ВУЛЬФОВЪ, (онъ же Фрайнтъ и Фрейндъ), 61 г. Лиш. ос. пр. изъ Мщ. г. Бѣлостока, рд. въ г. Епифани; — Сувалкск. О. С., 28 Окт. 910, 152 и 1 ч. 1655 У. (2 кр.), арест. отд. 3 г. Исп. 23 Дек. 910. | 908 55820 169 М. | 85 31832 1655 У. | 906 73971 172 М. (кража). | 900 111323 2 ч. 1655 У. | 83 17674 1655 У. | 98 100775 2 Ч. 1655 У. | 81 15650 169 М. | 91 16723 1655 У. | 80 36138 172 М. | 87 34746 1655 У.
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