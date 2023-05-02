Спирин Аким Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Спирин
- Имя
- Аким
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50711. СПИРИНЪ, АКИМЪ ДАНИЛОВЪ (онъ же Спиркинъ). К. Темников. у., Преображенск. в., д. Калитина, 25 л.; — Москов. О. С. (во 2 р.), 2 п. 134 и 2 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Мая 905. | 99 56938 229 У.
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