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Гайдуков Константин Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гайдуков
Имя
Константин
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
131163. ГАЙДУКОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Матвѣевъ. К. Чернск. у., Теплинск. в., с. Глядкова, 16 л.; — Москов. Ст. М. С. Якиман. уч. 8 Окт. 909, 11, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 н. Исп. 8 Окт. 909.

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