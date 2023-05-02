Пушилов Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушилов Константин Андреевич

Пушилов Константин Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пушилов
Имя
Константин
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8061. ПУШИЛОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Ярославск. у., Курбск. в., д. Михеево. Ярославск. Губгуд. Ст. ст. 95 и 204 ч. 3, лиш. св. 1 г. 8 м. Исп. 11 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close