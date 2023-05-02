Пушилов Константин Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пушилов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8061. ПУШИЛОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Ярославск. у., Курбск. в., д. Михеево. Ярославск. Губгуд. Ст. ст. 95 и 204 ч. 3, лиш. св. 1 г. 8 м. Исп. 11 июня 923.
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