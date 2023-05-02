Зимин Яков Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Яков Никитич

Зимин Яков Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зимин
Имя
Яков
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
05 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3580. ЗИМИН ЯКОВ НИКИТИЧ, 30 л., Бугульминск. к., Альметевск. в., д. Ямаш. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 7 л. 4 м. 13 д. П. В. З. С. 5/ѴІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close