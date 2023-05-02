Руппель Яков Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Руппель
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7170. РУППЕЛЬ, ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 40 л. Гр. Марксштадск. у., с. Гларуса; — Ревтриб. обл. Немц. Повол. Самогон, лиш. св. 1 г. Исп. 20 янв. 921.
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