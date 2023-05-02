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Руппель Яков Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Руппель
Имя
Яков
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
20 январь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7170. РУППЕЛЬ, ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 40 л. Гр. Марксштадск. у., с. Гларуса; — Ревтриб. обл. Немц. Повол. Самогон, лиш. св. 1 г. Исп. 20 янв. 921.

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