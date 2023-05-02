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Михеевичев Дмитрий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михеевичев
Имя
Дмитрий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
9356. МИХЕЕВИЧЕВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 21 г., Ардатовск. у., Репьевск. в., д. Полковки. Н. С. 3 уч. Ардатовск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 27 июня 923.

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