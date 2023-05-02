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Семенова Феоктиста Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенова
Имя
Феоктиста
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
02 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
11669. Семенова Феоктиста Никифоровна, 35 л., Уральск. обл., Тюменск. окр., Юргинск. р. Н. С. 12 р. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 2 февр. 926.

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