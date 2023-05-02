Пономарева Васса Кузьмина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пономарева
- Имя
- Васса
- Отчество
- Кузьмина
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9504. ПОНОМАРЕВА, ВАССА КУЗЬМИна (урожд. Орлова и Якунина, Евдокія Феофанова), 25 л. К. Пермск. у., Челвинско-Русаковск. в., д. Пономаревой; — Пермск. О. С., 9 Нояб. 910, 152, 977 и 1657 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 4 м. Исп. 22 Дек. 910. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 126490. | 905 93602 169 М. | 905 29457 169 М.
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