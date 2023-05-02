Литин Петр Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Литин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2399. ЛИТИН, ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 50 л. Гр. Городищенск. у., Павловск. в., д. Борисовки. Кража, лиш. св. 5 л. и лиш. пр. 3 г. Исп. 22 апр. 922.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.