Голый Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голый
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19200. ГОЛЫЙ (онъ же Грызуновъ), Иванъ Ивановъ. Кр. Судогод. у., Моругинск. в., д. Поповичей (колодезн.), 36 л.; приг. М. С. 4 уч. Судогод. окр. (во 2 р.), по 169, 2 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 8 Дек. 1886 г.
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