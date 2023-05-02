Аксенов Иван Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксенов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 166. Аксенов Иван Ильич, 48 л., Сталинградск. г., 2-го Донск. окр., Верхне-Курмоярск. в. и с. Н. С. 3 уч. 2-го Донск. окр. Ст. 85 (ст. р.), л. с. 6 м. 4 янв. 927. Наст. приг. поглощен приг. того же суда 5 янв. 927.
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