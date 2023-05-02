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Васильев Петр Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Петр
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1178. ВАСИЛЬЕВ ПЕТР ЕФИМОВИЧ, 18 л., Иркутск, у., Тугутуйск. в., д. Нижний Кут. Иркутск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 24/ІХ—24. 

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