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Кутянцев Павел Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутянцев
Имя
Павел
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5668. Кутянцев Павел Павлович, 18 л., Валуйск. у., Никитовск. в. и с. Н. С. 4 уч. Валуйск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31/Х—26.

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