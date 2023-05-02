Заборовский Андрей Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заборовский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33585. ЗАБОРОВСКІЙ, АНДРЕЙ ЯНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 41 г.; — Варшав. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 15 Нояб. 907. | 905 12774 1654 У. | 902 63605 1655 У. | 99 93837 1655 У. | 96 86435 1665 У. | 88 86744 1655 У. | 87 69474 1655 У. | 83 54347 170 М. | 81 18135 1655 У. | 79 45433 169 М. | 79 6538 169 М. | 78 31906 169 М. | 78 31905 169 М. | 77 34611 172 М.
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