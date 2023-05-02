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Полетаев Иван Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полетаев
Имя
Иван
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
10428. Полетаев Иван Прокопьевич, 21 г., Алтайск. г., г. Барнаула. Н. С. Деж. кам. побор. с. хулиг. г. Барнаула. Ст. ст. 157, 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18 дек. 926.

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