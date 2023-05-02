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Филатов Михей Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филатов
Имя
Михей
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
13 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
12981. Филатов Михей Тимофеев., 26 л., Елецк. у., Урицк. в., с. Покровского. Н. С. 2 уч. Ливенск. у. Ст. 180 п. "б" (ст. р.), л. с. 1½ г., п. п. 2 г. 13 янв. 927.

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