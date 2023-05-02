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Дементьев Евгений Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дементьев
Имя
Евгений
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3790. ДЕМЕНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, 29 л., Нерчинск. у., Олинск. в., с. Ологинского Н. С. 12 уч. Забайкальск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 31 дек. 923.

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