Баранов Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129860. барановъ, яковъ Ивановъ. К. Самарск. у., в. и с. Томылова, 35 л.; — Г. С. 1 уч. г. Самары 17 Сент. 909, 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ 17 Сент. 909 г. (по 172 М.—тюр. 1½ м.), тюр. 3 м. Исп. 21 Сент. 909.
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