Болгов Василий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолгов Василий Дмитриев

Болгов Василий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болгов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
14 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45342. БОЛГОВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Елецк. у., Тербунск. в., с. Бурдина, 16 л.,-У. Чл. О. С., по Елецк. у., 11 и 1 п. 170¹ М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 14 Февр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close