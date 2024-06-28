Болгов Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болгов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45342. БОЛГОВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Елецк. у., Тербунск. в., с. Бурдина, 16 л.,-У. Чл. О. С., по Елецк. у., 11 и 1 п. 170¹ М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 14 Февр. 905.
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