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Панферова Федосья Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панферова
Имя
Федосья
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7439. ПАНФЕРОВА ФЕДОСЬЯ СТЕПАНОВНА, 44 л., Данковск у., Ягодновск. в, д. Ханеевки. Н. С. 1 уч г. Ив-Вознесенска Ст. 110-а, лиш. св. 3 г. и пор пр 5 л Исп. 13 июля 923.

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