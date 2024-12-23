Борисов Илларион Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37853. БОРИСОВЪ, ИЛЛАРІОНЪ ТЕРЕНТЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Покров. у., Жаровск. в., д. Костина, 48 л.; — Владимірск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 152, 2 ч. 1655 и 1663 У., по сов. съ приг. сото С. отъ 29 Марта 905 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Апр. 905. | 96 81371 1655 У. | 93 69373 169 М. | 94 787 170 М. | 90 94949 170¹ М.
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