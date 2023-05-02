Мотявин Петр Платонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мотявин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Платонович
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4851. Мотявин Петр Платонович, 69 л. Гр. Рузаевск. у., Шишкнеевск. в., сл. Стрелецкой; — Н. С. 2 уч. Рузаевск. у. Кража, лиш. св. 1 г. условно, по амнист. от 6 нояб. 918 г. от нак. освоб.
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