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Мотявин Петр Платонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мотявин
Имя
Петр
Отчество
Платонович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4851. Мотявин Петр Платонович, 69 л. Гр. Рузаевск. у., Шишкнеевск. в., сл. Стрелецкой; — Н. С. 2 уч. Рузаевск. у. Кража, лиш. св. 1 г. условно, по амнист. от 6 нояб. 918 г. от нак. освоб.

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