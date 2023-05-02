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Сагитов Нуримухамед

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сагитов
Имя
Нуримухамед
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8616. САГИТОВ НУРИМУХАМЕД, 24 л., Осинск. у., Бадымск. в., д. Бардабашки. Н. С. 2 уч. Осинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 10 л. Исп. 31 авг. 923.

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