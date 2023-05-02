Ханина Дарья Романовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ханина
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Романовна
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 374
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12839. ХАНИНА ДАРЬЯ РОМАНОВНА, 29 л., Московск, у., Ульяновск, в., д. Куркина. Н. С. 1 уч. Московск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. В. З. С. 3/Х—23.
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