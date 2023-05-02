Колычев Харитон Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колычев
- Имя
- Харитон
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6301. КОЛЫЧЕВ ХАРИТОН ИВАНОВИЧ, 24 л., Крапивинск. у., Красненск. в., д. Богородинские Дворики, Тульск. Губсуд, Ст. ст. 16 ч. 3 и 105, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г., Исп. 5 мая 923.
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