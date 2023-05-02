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Гуляев Николай Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуляев
Имя
Николай
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3572. ГУЛЯЕВ НИКОЛАЙ АДРИАНОВИЧ, 23 л., Барнаульск. у., Хмелевск. в., с. Аламбай. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 204. лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 28 июня 923.

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