Максимов Николай Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96220. МАКСИМОВЪ, НИКОЛАЙ ЯКОВлевъ, 21 г. Цех. г. Москвы, рд. въ г. Севастополѣ; — Москов. О. С., 26 Февр. 911, 14², 16, 16¹, 169, 8 п. 170 и 170 М., по слож. съ наказ. по приг. Москов. Ст. М. С. Таганск. уч. отъ 11 Марта 910 г. (169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м.), тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 24 Марта 911. | 909 12652 169 М.
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