Албегов Эльберд Кудавердов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлбегов Эльберд Кудавердов

Албегов Эльберд Кудавердов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Албегов
Имя
Эльберд
Отчество
Кудавердов
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44763. АЛБЕГОВЪ, ЭЛЬБЕРДЪ КУДАВЕРдовъ. Осетинъ, жит. с. Цагатъ-Хинцага, Даргавскаго общ., Владикавказ. окр., 18 л.; — Владикавказ. О. С., 115, 140 и 1 ч. 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 10 дн. Исп. 11 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close