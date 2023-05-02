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Ламонов Василий Макарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ламонов
Имя
Василий
Отчество
Макарьевич
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7876. ЛАМОН0В ВАСИЛИЙ МАКАРЬЕВИЧ, 31 г., Бузулукск. у., Богдановск. в., с. Шестаковки. В. Т. Триб. Туркестанск. окр. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 ноября 923.

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