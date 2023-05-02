Ламонов Василий Макарьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ламонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Макарьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7876. ЛАМОН0В ВАСИЛИЙ МАКАРЬЕВИЧ, 31 г., Бузулукск. у., Богдановск. в., с. Шестаковки. В. Т. Триб. Туркестанск. окр. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 ноября 923.
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