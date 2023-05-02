Иохелес Бер Мовшев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иохелес
- Имя
- Бер
- Отчество
- Мовшев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82785. ІОХЕЛЕСЪ, бЕРЪ МОВШЕВЪ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. пос. Колпина, Царскосельск. у.; — СПБ. О. С., 12 Мая 911, 114, 152¹ и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м., съ зач. 5 м. и 19 дн. предв. заключ. Исп. 26 Мая 911. | 908 34153 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 71200. | 903 70175 1655 У.
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