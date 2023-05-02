Шкуркин Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шкуркин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36957. ШКУРКИНЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ (онъ же Шнуринъ и Степановъ). Мщ. г. Нижнедѣвицка, 21 г.; — Воронеж. О. С. (въ 4 р.), 1 ч. 1655 У. и по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 83717, арест. отд. 1 г., ст. примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 1 Апр. 905. | 904 10358 169 М. | 900 55871 169 М. | 902 71496 1653 У.
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