Чистякова Феодосия Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистякова
- Имя
- Феодосия
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11783. ЧИСТЯКОВА, ФЕОДОСИЯ ФЕДОРОВНА, 23 л. Гр. Рыбинск. у., Николо-Задубровск. в.; — Н. С. 3 отд., Смольнинск. р. г. Петрограда. Спекуляц., лиш. св. 6 ч., по амн. нак. сокр. до 2 м. Осужд. 12 дек. 920.
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