Мошков Андрей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мошков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85193. МОШКОВЪ, АНДРЕЙ ЕФИМОВЪ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Астрахани, рд. въ г. Саратовѣ; — Воронеж. О. С., 15 Янв. 911, 1452, 13 и 4 п. 1453 У. и У. о сс., один. заключ. 50 дн. и каторж. раб. безъ срока, съ содерж. въ отр. исп. 12 л. Исп. 31 Мая 911. | 906 50329 1632 У.
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