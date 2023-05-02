Кравцев Прокофий Наумович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравцев
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Наумович
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25368. КРАВЦЕВ, ПРОКОФИЙ НАУМОВИЧ, 17 л. Гр. Ельнинск. у., Болтунинск. в., д. Бородина; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 7 л. пр. з. Исп. 10 янв. 920. | 919 3758 Кража.
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