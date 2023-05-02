Пипин Франц Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пипин
- Имя
- Франц
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27699. ПИПИН, ФРАНЦ ИГНАТЬЕВИЧ, 51 г. Гр. Двинск. у., Забельск. в., д. Блузмы; — Н. С. 14 уч. Енисейск. окр. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 4 д. пр. з. Исп. 12 окт. 920.
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