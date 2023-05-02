Демидюк Андрей Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидюк
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81864. ДЕМИДЮКЪ, АНДРЕЙ ФИЛИПповъ (онъ же Поцыба), 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Новоградволын. у., Полонск. в., с. Бортника; — Житомир. О. С., 22 Янв. 911, 152, 13, 1 ч. 220, 2 ч. 1459, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 7 Мая 911. | 906 86035 2 ч. 1655 У. | 904 31881 1666 У. | 901 10938 172 М. | 902 62974 286 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 81268.
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