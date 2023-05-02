Милютина Анна Емельяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Милютина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Емельяновна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26645. МИЛЮТИНА, АННА ЕМЕЛЬЯНОВНА. Гр. Калужск. у., Мосурск. в., д. Загорской; — Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Самовольн. отлучка, лиш. св. 6 м., по амн. от нак. освоб.
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