Тареев Степан Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тареев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9024. ТАРЕЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 24 л., Рязанск. г., Касимовск. у., Елатомск. в. Н. С. 4 уч. Судогодск. у. Ст. ст. 1 ч. 113, 180 п. "е", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 30/Х—26.
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