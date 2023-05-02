Маркевич Митрофан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маркевич
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84671. МАРКЕВИЧЪ, МИТРОФАНЪ ИВАновъ, 34 л. К. Новогрудск. у., Щорсовск. в., д. Лодокъ; — З. Н. 3 уч. Новогрудск. у., 26 Нояб. 907, 14², 16Ѵ М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 117182, кот. пост. по сов. съ приг. З. Н. 3 уч. Новоргудск. у. отъ 22 Сент. 904 г. (за кражу тюр. 6 м.), тюр. 9 м. Исп. 10 Іюля 910.
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