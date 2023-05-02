Колов Александр Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34873. КОЛОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ГРИГОРЬЕВЪ (онъ же Исаевъ и Петрухинъ), Лиш. ос. пр. изъ к. Лаишев. у., Астраханск. в., с. Чемерцевъ, 26 л.; — Казанск. О. С., 1 ч. 1655 У., съ зачет. 8 м., отб. по приг., напеч. въ 906 г. № 3029, съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 26 Окт. 907. | 904 79040 169 М. | 904 44387 169 М. | 903 63792 169 М. | 96 35954 1655 У. | 95 64031 1655 У. | 95 10709 169 М.
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