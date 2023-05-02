Терешко Антон Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терешко
- Имя
- Антон
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29475. ТЕРЕШКО, АНТОН АНТОНОВИЧ, 39 л. Гр. г. Дисны; — Н. С. 1 р. Псковск. у. Кража, со взлом., лиш. св. 3 г, с зач. 1 м. и 13 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 5 марта 920.
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