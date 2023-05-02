Урода Степан Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урода
- Имя
- Степан
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140338. УРОДА, СТЕПАНЪ ФОМИНЪ. К. Новгородсѣвер. у., в. и м. Орловки, 34 л.; — З. Н. 3 уч. Новгородсѣверск. у., 170 М., тюр. 1 г. Исп. 8 Окт. 909. | 908 55616 169 М.
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