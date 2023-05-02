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Егоров Сергей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Сергей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
33296. ЕГОРОВЪ, СЕРГѢЙ ЕГОРОВЪ. Сс.-посел. д. Мордовской, Ялайск. в., Енисейск. у., 37 л., рд. въ Тверск. г.; — М. С. 1 уч. Красноярск. у., 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Дек. 907. | 99 59799 172 М. | 86 14810 309 У. | 83 22729 169 М.

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