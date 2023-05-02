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Семенов Григорий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Григорий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8896. СЕМЕНОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 19 л., Донск. обл. Ст. Платовской, х. Соленого. Куб.-Черн. Облсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 91 и 187, лиш. св. 3 м. 12 д. и пор. пр. З г. Исп. 27 сент. 923.

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