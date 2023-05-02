Андреев Борись Порфирьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Борись
- Отчество
- Порфирьев
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129472. андреевъ, борись порфиръевъ. Мщ. г. Липецка, 29 л., рд. Борисоглѣб. у., на ст. Слободѣ; — Казанск. С. П., 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 1 м. Исп. 29 Іюля 909.
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