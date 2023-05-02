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Александров Василий Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Василий
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
12 февраль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
70679. АЛЕКСАНДРОВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕксандровъ. К. Новоторж. у., Тысяцк. в., с. Мишина, 19 л.; — З. Н. 2 уч. Крестецк. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Февр. 907.

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