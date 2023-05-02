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Цыриков Арсений Несторов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыриков
Имя
Арсений
Отчество
Несторов
Дата исполнения приговора
31 май 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 589
Источник
Скан
Оригинальная запись
96933. ЦЫРИКОВЪ, АРСЕНІЙ НЕСТОровъ (онъ же Цырикѣ). Лиш. ос. пр. изъ каз. д. Голяковки, Костенячск. в., Мглинск. у., 32 л., рд. въ д. Косаряхъ, Мглинск. в., т. же у.; — Стародуб. О. С., 2 п. 134, 135, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 31 Мая 908. | 905 28682 1654 У. | 902 37169 170¹ М. | 904 55266 1654¹ У. | 95 36187 169 М. | 902 78396 172 М.

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