Цыриков Арсений Несторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыриков
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Несторов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 589
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96933. ЦЫРИКОВЪ, АРСЕНІЙ НЕСТОровъ (онъ же Цырикѣ). Лиш. ос. пр. изъ каз. д. Голяковки, Костенячск. в., Мглинск. у., 32 л., рд. въ д. Косаряхъ, Мглинск. в., т. же у.; — Стародуб. О. С., 2 п. 134, 135, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 31 Мая 908. | 905 28682 1654 У. | 902 37169 170¹ М. | 904 55266 1654¹ У. | 95 36187 169 М. | 902 78396 172 М.
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