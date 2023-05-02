Кравец Прокофий Пантелеймонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравец
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Пантелеймонов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83684. КРАВЕЦЪ, ПРОКОФІЙ пАНТЕлеймоновъ (онъ же Кравчукъ), 21 г. К. Липовецк. у., в. и с. Юрковцевъ; — Винницк. О. С., 29 Апр. 911, 152¹ 13 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 2 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 18 Мая 911. | 7 Марта 906 г. М. С. 3 уч. Липовецк. окр., за кражу, исправ. колон. 1½ м.
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